Christiansen revela convocados para Eliminatoria Mundialista

La Selección Mayor de Panamá ya tiene su lista de convocados para los próximos partidos de la fecha FIFA del mes de octubre por la Fase Final de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección de Panamá se prepara para enfrentarse de visita el próximo 10 de octubre ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, y seguidamente recibe en casa al seleccionado de Surinam, el próximo martes 14 de octubre, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, como parte de las fechas 3 y 4 del grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias.

NO DEJES DE LEER: Sporting San Miguelito va hoy por la remontada ante el Xelajú

En el listado entregado por el DT Thomas Christiansen figuran un total de 24 jugadores, divididos en 22 provenientes de clubes del extranjero y dos del plano local por la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Como novedades en la lista están los jugadores Omar Browne, mediocampista del club Estudiantes de Mérida, del fútbol de Venezuela, José Murillo, del CD Plaza Amador, de Panamá, y el defensor Jiovany Ramos, del Academia Puerto Cabello, de Venezuela. También regresa Azarías Londoño, quien no estuvo en la convocatoria de septiembre.

Browne, de 31 años, estuvo presente con Panamá Mayor en las pasadas Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 cuando vio acción en los encuentros frente a las selecciones de Honduras (2-3) y El Salvador (2-1) en el mes de noviembre del 2021.

La última vez que Browne vistió la camiseta del onceno nacional fue en el partido amistoso frente al seleccionado de Argentina (2-0), en Buenos Aires, disputado el 24 de marzo del 2023.

NO DEJES DE LEER: ‘El equipo está positivo para ir en busca de los tres puntos’

En el caso de Murillo y Ramos, ambos jugadores fueron llamados por última vez en febrero de este año en el partido amistoso como visitante frente a Chile (6-1).

Sobre la preparación, el onceno nacional tiene programado iniciar su concentración en un hotel de la localidad, este sábado 4 de octubre, ya con el grupo de jugadores convocados que se encuentren en el país.

El primer entrenamiento está programado para este domingo 5 de octubre en un lugar y horario por anunciar.

Los jugadores llamados estarán uniéndose a la concentración este fin de semana, una vez vayan terminando de disputar sus partidos con sus respectivos clubes previo al inicio de la Fecha FIFA del mes de octubre.