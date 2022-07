Con 'Yuyu' Muñoz y en medio de deudas vuelve la Liga Panameña

El torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol arrancará este fin de semana con nuevos retos de los clubes con los jugadores, un campeón con hambre de repetir y un fichaje de lujo que le dará un poco de brillo al campeonato.

Estas son las claves que marcarán el arranque del certamen:

FICHAJE DE LUJO

Sporting San Miguelito volvió a tomarse el mercado de fichajes y para este Clausura tendrá en sus filas al delantero Nicolás 'Yuyu' Múñoz.

Muñoz, de 40 años y quien recientemente militaba en el Municipal Limeño, de El Salvador, es el goleador histórico del fútbol centroamericano con 302 tantos, superando la cifra del guatemalteco Juan Carlos ‘Pin’ Plata.

'Yuyu' en su carrera ha jugado en el fútbol salvadoreño con Águila, Metapán, El Vencedor Pasaquina, Luis Ángel Firpo, FAS, Vista Hermosa, Chalatenango, Alianza y Municipal Limeño. También tuvo un paso por el Belenenses portugués y el Envigado colombiano.

La última vez que jugó para un club en Panamá fue para el Árabe Unido en 2010.

DEUDAS Y DEMÁS

El torneo tendrá un arranque algo accidentado debido a que la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa) manifestó a Efe que algunos clubes siguen con deudas y que el tema de la inclusión de la seguridad social de los jugadores sigue aún en negociaciones.

"Sobre la mesa negociadora, nos queda una reunión para definir la fecha de inicio de inscripción de los jugadores a la seguridad social", indicó a Efe el presidente de Afutpa, Juan Ramón Solís.

Cabe mencionar que en abril pasado, los jugadores se fueron a huelga, ante la falta de un acuerdo con los clubes para la firma de una convención colectiva que garantizara sus derechos laborales.

Solís adelantó que hasta el momento hay clubes con cuentas morosas y con fallos ejecutoriados de FIFA que no pueden inscribir jugadores y como tal, "no iniciar el torneo si no cancelan".

"Tenían hasta el siete de julio pasado para estar a paz y salvo. Hay clubes con deudas vencidas presentadas por Afutpa y reconocidas de acuerdo o planillas salariales que no pueden iniciar el torneo según el reglamento de competencia", apuntó.

EL CAMPEÓN QUIERE REPETIR

Alianza, un elenco con mucha figura joven y de la mano del colombiano Jair Palacios, intentará en este Clausura 2022 repetir el título.

El equipo verdolaga no ha hecho grandes contrataciones para este torneo, pero aún así su entrenador dejó claro que saldrá por el título.

"No va a ser fácil, porque todo el mundo quiere salir a ganarle al campeón y todos se preparan para eso", manifestó Palacios.

PRIMERA FECHA

El viernes próximo se jugará el partido inaugural entre Alianza y Sporting San Miguelito, la reedición de la final del Apertura 2022.

El sábado se jugarán tres encuentros: Universitario-San Francisco, Club Atlético Independiente-Veraguas United y Atlético Chiriquí frente al Herrera.

La primera jornada se completará el domingo con los partidos Árabe Unido-Plaza Amador y Tauro-Potros del Este.

Contenido Premium: 0