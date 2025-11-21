Costarricense ganó primera etapa de Vuelta Internacional a Chiriquí

El costarricense Pablo Mudarra, del equipo Colono Bikestation Kolbi se convirtió en el primer líder de la VLV versión de la Vuelta Internacional a Chiriquí, Copa Telca, que inició este viernes con un trayecto de 140.8 kilómetros, entre David-entrada de San Félix y Las Lomas.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci), informó que Mudarra, junto a otros cinco compañeros de esta escuadra costarricense, lograron integrar una fuga durante los últimos 60 kilómetros que les trajo dividendos al detener el reloj en 3 horas 13 minutos y 24 segundos.

En el embalaje final el ciclista Mudarra superó al beliceño Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team, así como a su compañero de equipo, Alejandro Grabado.

El mejor panameño en meta fue Bolívar Espinosa, del equipo Senafront Rali y actual campeón del giro ciclístico, al cruzar la meta a 23 segundos de diferencia.

"Se hizo un gran ataque que al final fructificó. Había corredores en el grupo de fuga muy fuertes, pero, nuestro equipo supo manejar la situación", comentó Mudarra al concluir la etapa inicial de este evento.

En la clasificación general individual, Mudarra suma 3 horas 13 minutos y 11 segundos. Sus escoltas son Derrick Chavarría y Alejandro Granados, ambos a 7 segundos de retraso.

Bolívar Espinosa aparece en la casilla nueve a 36 segundos como el mejor pedalista panameño.

Igualmente Mudarra domina la regularidad con 20 unidades, mientras que Josep Ramírez (Colono Bikestation Kolbi) comanda la montaña con 5 puntos.

Otros líderes de categorías son Anthony Cortés, en Junior y Fernando Ureña, en Master, ambos del equipo Caminos de Omar.

Este sábado se correrá la segunda etapa de la Vuelta Internacional a Chiriquí, Copa Telca, y será un circuito cerrado en Volcán, con 82 kilómetros., iniciando a las 9:00 de la mañana.