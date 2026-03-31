Detención provisional y 4 años suspendido del béisbol

Ayer lunes se desarrolló la audiencia donde se legalizó la aprehensión de Juan José Aizprúa Rodríguez, señalado por su participación en los hechos violentos que dejaron gravemente herido al joven Yeison Austin Thompson Díaz.

El abogado particular de la víctima, Rodney Saavedra, confirmó que al imputado se le formularon cargos por homicidio en grado de tentativa. Además, el tribunal ordenó la medida cautelar más severa: detención provisional por un período de seis meses, mientras avanzan las investigaciones.

Saavedra también destacó que existen suficientes elementos dentro del informe médico que sustentan la gravedad del caso, ya que el documento detalla que el pelotero recibió directamente un batazo, un golpe contundente que puso en peligro su vida.

Este hallazgo fue determinante para que el proceso diera un giro, pasando de una denuncia inicial por lesiones personales a la actual imputación por homicidio en grado de tentativa.

Sin embargo, la defensa del acusado, representada por el abogado Mario Luis Delgado, reaccionó de inmediato mostrando su inconformidad con la decisión judicial, y aseguró que durante el proceso se habrían cometido irregularidades que vulneran el debido proceso.

El jurista también cuestionó la valoración de las pruebas, alegando que el golpe propinado por su cliente no iba dirigido a la cabeza de la víctima, sino a la mano de otro jugador, lo que —a su juicio— cambia el contexto de los hechos.

Ante este escenario, la defensa presentó un recurso de apelación que será sustentado hoy martes a las 2:30 de la tarde ante el Tribunal Superior de Apelaciones, donde esperan una revisión “más imparcial” del caso.

Deportivamente, ayer, la Comisión Técnica de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) suspendió por cuatro años al receptor veragüense por la falta cometida.