Deportes - 31/3/26 - 12:00 AM

Detención provisional y 4 años suspendido del béisbol

Por: Thays Domínguez Azuero -

Ayer lunes se desarrolló la audiencia donde se legalizó la aprehensión de Juan José Aizprúa Rodríguez, señalado por su participación en los hechos violentos que dejaron gravemente herido al joven Yeison Austin Thompson Díaz.

El abogado particular de la víctima, Rodney Saavedra, confirmó que al imputado se le formularon cargos por homicidio en grado de tentativa. Además, el tribunal ordenó la medida cautelar más severa: detención provisional por un período de seis meses, mientras avanzan las investigaciones.

Saavedra también destacó que existen suficientes elementos dentro del informe médico que sustentan la gravedad del caso, ya que el documento detalla que el pelotero recibió directamente un batazo, un golpe contundente que puso en peligro su vida.

Este hallazgo fue determinante para que el proceso diera un giro, pasando de una denuncia inicial por lesiones personales a la actual imputación por homicidio en grado de tentativa.

Sin embargo, la defensa del acusado, representada por el abogado Mario Luis Delgado, reaccionó de inmediato mostrando su inconformidad con la decisión judicial, y aseguró que durante el proceso se habrían cometido irregularidades que vulneran el debido proceso.

El jurista también cuestionó la valoración de las pruebas, alegando que el golpe propinado por su cliente no iba dirigido a la cabeza de la víctima, sino a la mano de otro jugador, lo que —a su juicio— cambia el contexto de los hechos.

Te puede interesar

Un año podría enfrentar jugador que dio batazo

Un año podría enfrentar jugador que dio batazo

 Marzo 30, 2026
Satisfecho con el empate ante México

Satisfecho con el empate ante México

 Marzo 30, 2026
Campeona mundial Nataly Delgado apunta a pelea mandatoria

Campeona mundial Nataly Delgado apunta a pelea mandatoria

Marzo 30, 2026
Vinícius vuelve a entrenar con Brasil

Vinícius vuelve a entrenar con Brasil

Marzo 30, 2026
Selección de Francia expone fallos defensivos de Colombia

Selección de Francia expone fallos defensivos de Colombia

 Marzo 30, 2026

Ante este escenario, la defensa presentó un recurso de apelación que será sustentado hoy martes a las 2:30 de la tarde ante el Tribunal Superior de Apelaciones, donde esperan una revisión “más imparcial” del caso.

Deportivamente, ayer, la Comisión Técnica de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) suspendió por cuatro años al receptor veragüense por la falta cometida.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar
Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua
Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán

Segundo muerto tras tiroteo donde asesinaron a excandidato, Jesús Alemán

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal