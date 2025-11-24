Deportes - 24/11/25 - 09:31 PM

Fallece Delmira Pierce: leyenda del baloncesto femenino panameño

La canastera istmeña, mejor conocida como 'El Ciclón del Caribe', murió este lunes a la edad de 107 años.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Es considerada una de las pioneras del baloncesto femenino en Panamá. Demira Pierce, mejor conocida como el 'Ciclón del Caribe' falleció este lunes a la edad de 107 años.

Una fuente allegada a la familia de la señora Delmira confirmó la información. Se conoció que la leyenda del baloncesto nacional estuvo recluida en el complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social de la ciudad de Panamá y falleció un día después de haber salido del nosocomio. 

Delmira Pierce nació el 15 de julio de 1918 en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. 

Uno de sus principales logros fue liderar al quinteto femenino nacional a la conquista de la medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe del año 1938, que se realizaron en Panamá del 5 al 24 de febrero.

Hay que destacar que Delmira era la única sobreviviente de la generación de deportistas panameños que participó en aquella edición de los Juegos.

Antes de su logro histórico en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de 1938, conquistó con sus compañeras el primer Campeonato Nacional Femenino en 1933.

Su talento deportivo la llevó a jugar en países como Perú, Colombia, El Salvador, Costa Rica, México, España, Italia, Inglaterra y Francia. 

Posterior a su carrera como deportista se dedicó a la enseñanza de la Educación Física, materia en la que fue una docente con vocación. Paz a su Alma.

 

