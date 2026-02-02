Deportes - 02/2/26 - 12:00 AM

Federación Panameña de Ciclismo coronó a sus campeones de Montaña

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci) realizó su Campeonato Nacional de Montaña (MTB XCO)), el cual tuvo como sede el Parque Recreativo Santiago Apóstol, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

Una nota de prensa de la Fepaci informó que en una jornada marcada por la exigencia técnica del terreno y el intenso calor veragüense, Roberto Herrera, representante del equipo Senafront, se alzó con la victoria en la categoría Élite Masculina.

Herrera demostró un dominio absoluto de la pista, superando en un duelo de alto nivel a Christofer Jurado (Aeronaval), quien se quedó con la plata, y a Miguel Ruiz (Coclé), quien completó el podio en la tercera posición.

Por su parte, la categoría Élite Femenina vio brillar a Luz Castillo, quien con una actuación sólida se proclamó campeona nacional. El podio femenino lo completaron Belkys Montenegro en el segundo lugar y Valeska Domínguez en el tercero.

