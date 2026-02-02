Deportes - 02/2/26 - 12:00 AM

Nacional de Béisbol Mayor tendrá cambio formato de competencia

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), en reunión plenaria, decidió modicar el sistema de competencia del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, el cual iniciará el viernes 13 de marzo en el renovado Estadio Mariano Bula de Colón.

Una nota de prensa de la Fedebeis informó que luego de la Serie Regular, en la segunda fase (ocho equipos) se utilizará el sistema de series al mejor de cinco encuentros enfrentándose el 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Luego se realizarán las series semifinales y la Gran Final, ambas al mejor de siete encuentros.

El sistema de series en la fase de ocho equipos se utilizó en años anteriores en la categoría mayor y es el que se está usando actualmente en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

El año pasado, la Ronda de Ocho Equipos del torneo mayor consistió en todos contra todos a dos vueltas.

Al igual que el año pasado, también se mantiene un refuerzo extranjero y dos nacionales.

El Campeonato Nacional Mayor será dedicado a 10 emblemáticos peloteros que han dejado en alto el nombre de sus provincias y de Panamá con destacadas actuaciones, dignos de un pergamino histórico como peloteros y como técnicos.

Los homenajeados serán Manuel Rodríguez, Virgilio Kaa, Mauricio Ching, Rodolfo Aparicio, Francisco "Pancho" Gutiérrez, José Solís, José Murillo II, Aristides Bustamante, Crispín Poveda y Aníbal Reluz Padre.

