‘Future Champions Panamá’ 2026 arrancará el 14 de marzo

La temporada 2026 del programa ‘Future Champions Panamá’ ya tiene fecha de inicio. La primera cartilla está programada para el sábado 14 de marzo en el Parque V Centenario, en la entrada del Casco Antiguo, corregimiento de San Felipe, ciudad de Panamá.

Alfredo Mendoza, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), organismo que realiza este programa, informó que este año se realizará una función por mes hasta diciembre.

“Este año queremos que sea a largo plazo. Vamos a tener diez fechas, de las cuales sería una mensual a partir de marzo”, detalló Mendoza.

Durante el calendario anual, se tiene incluido realizar funciones fuera de la ciudad de Panamá como será la del 13 de junio en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste y para finales del año tienen programado organizar una cartilla en la provincia de Bocas del Toro o Chiriquí.

“El año pasado estuvimos en Colón, en Chitré y en La Chorrera, donde estaremos nuevamente este año”, adelantó Mendoza.

Mendoza manifestó que con este programa, la AMB busca fortalecer las bases del boxeo, armar una plataforma de desarrollo para los atletas.

“Lo que tratamos es expandir el brazo de lo que muchos están haciendo en Panamá para seguir fortaleciendo estas bases e ir formando boxeadores para el futuro”, expresó.

Destacó que Panamá es uno de los países donde mejor se ha desarrollado este programa junto a Venezuela.

Para esta temporada, al igual que en las anteriores, Mendoza informó que la AMB recibirá el apoyo de instituciones como la Alcaldía de Panamá, juntas comunales y de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop).

“Con esta ayuda se ha logrado desarrollar el proyecto de tal forma que no sea simplemente una función o topes de fogueo, sino que tenga una formalidad y que los combates sean oficiales y que se le sumen a los récords de los boxeadores”, indicó el miembro de la AMB.

Durante el desarrollo de estos eventos se han detectado varios talentos que se les seguirá apoyando en su desarrollo deportivo.

“Si hemos visto boxeadores que han mostrado bastante talento. Un ejemplo que tengo es un niño de La Chorrera que se llama Camilo ‘El Toro’ Osorio, de 12 años, quien tiene una buena técnica para la práctica de este deporte. Igualmente está Jacob Miranda, quien es entrenado por el entrenador Rigoberto Garibaldi”.

“El objetivo es que el programa sea a largo plazo que perdure en el tiempo y sea una base para que los boxeadores puedan desarrollarse y tener un buen nivel de competencia para el futuro”, reiteró el organizador de esta actividad deportiva.

“Lo que más quiero es que vuelva ese espíritu de competencia que había anteriormente en Panamá para que hayan boxeadores de talla mundial para el futuro”, agregó.

Aseguró que Panamá tiene el talento para este deporte y solo falta apoyar para que sigan desarrollándose en este deporte.

El 2025 fue un año de crecimiento para el programa Future Champions en Panamá, marcando por primera vez una continuidad sostenida desde el inicio del año.