Deportes - 19/9/25 - 07:41 AM

Gianna Woodruff quedó quinta en final de Mundial de Atletismo

La atleta panameña tuvo un tiempo de 53.34 en la carrera que definía el medallero de los 400 metros con vallas.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

La destacada atleta panameña Gianna Woodruff no pudo entrar al podio en la final de los 400 metros con vallas del Mundial de Tokio 2025, al quedar en la quinta posición de la carrera con un tiempo de 53.34.

La medalla de oro fue para Femke Bol (Países Bajos) con 51.54, la de plata fue para la estadounidense Jasmine Jones con 52.08 y la de bronce fue para Emma Zapletalová, de Eslovaquia, con 53.00. El cuarto puesto fue para la estadounidense Anna Cockrell (53.13). 

Después de Woodruff quedaron Naomi Van Den Broeck, de Bélgica (53.70); Dalilah Muhammad, de Estados Unidos (54.82); y Shian Salmon, de Jamaica (56.27).

A pesar de que no ganó medalla en este mundial, Woodruff mejoró su actuación con respecto a mundiales de atletismo, superando la séptima posición que tuvo en el mundial de 2022, en Eugene, Oregon, Estados Unidos, única vez que había logrado estar en una final de su especialidad (quedó séptima).

Woodruff, quien no estaba en una final de un mundial desde el 2022 no pudo igualar el tiempo logrado en semifinales (52.66) y con el cual impuso récord sudamericano y nacional y que de igualarlo o mejorarlo le hubiera servido para obtener la medalla de bronce.

Gianna Woodruff quedó quinta en final de Mundial de Atletismo

Woodruff, quien salió del carril N.°8, tuvo una partida normal pero posteriormente, entre los 200 y 300 metros de competencia, no pudo sacar una ventaja que le hubiera permitido entrar a la recta final con opciones de pelear por los primeros lugares de la prueba.    

La atleta panameña clasificó a las semifinales de su especialidad el domingo 14 de septiembre tras llegar tercera en su heat preliminar con un tiempo de 54.60. 

En semifinales, realizadas el miércoles 17 de septiembre, logró ganar su heat con un tiempo de 52.66, registro que se constituyó en un nuevo récord sudamericano, nacional y también la mejor marca de su carrera deportiva. 

La atleta istmeña llegó a este mundial en un buen momento de su carrera, con una buena temporada complementada con una completa preparación. Este año llegó a la final de su especialidad en la Liga de Diamante, la principal contienda mundial del atletismo y se ubicó en la cuarta posición. 

Tokio 2025 fue el quinto mundial en el que vio acción la atleta panameña pero solo en el Mundial de 2022 (Eugene, Oregon, Estados Unidos), había logrado estar en la final, quedando en la séptima posición.

 

