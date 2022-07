Gianna Woodruff se consolida en la élite mundial de su especialidad

La atleta panameña Gianna Woodruff se consolidó en la élite de los 400 metros con vallas, luego de su clasificación la noche del miércoles a la Final de su especialidad del Mundial de Atletismo que se disputa en Eugene, Oregon, Estados Unidos.

The Olympic Champion and World Record holder, Sidney McLaughlin qualifies to the Final of the 400mts hurdles in 1st place with 52.17



Gianna Woodruff from qualified in 6th place with a New South American Record (53.69)



Congratulations and good luck in the final! pic.twitter.com/dAvskNhyD4