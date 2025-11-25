Godoy y San Diego FC le ganaron el duelo a Harvey y el Minnesota United

El volante Aníbal Godoy y su equipo, el San Diego FC, venció 1-0 al Minnesota United de su compatriota Carlos Harvey, en las semifinales de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).

NO DEJES DE LEER: Fallece Delmira Pierce: leyenda del baloncesto femenino panameño

Con este triunfo, el equipo de San Diego FC clasificó a la final de la Conferencia Oeste, en la que enfrentará de local este sábado 29 de noviembre al Vancouver Whitecaps a partido único. Por su lado, el Minnesota United queda eliminado de la temporada.

En el partido de semifinales de conferencia, tanto Godoy como Harvey fueron titulares con sus equipos. Godoy (recibió calificación de 7.7), jugó hasta el minuto 78' cuando fue reemplazado por Luca de la Torre.

NO DEJES DE LEER: Panamá no tendrá a Molinar y Oglivie para juegos ante Uruguay

Por su parte, Harvey (recibió calificación de 7.0), jugó hasta el minuto 84' cuando fue sustitutido por Dominik Fitz.

El gol del triunfo para San Diego se dio al minuto 72'. Corey Baird recibió abierto y puso la asistencia hacia el centro del área; Anders Dreyer controló y definió con la izquierda a la escuadra derecha para el 1-0. La jugada cambió el cierre del partido y metió a San Diego en control de la serie.