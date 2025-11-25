Deportes - 25/11/25 - 12:58 AM

Godoy y San Diego FC le ganaron el duelo a Harvey y el Minnesota United

El equipo californiano venció 1-0 y avanzó a la Final de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El volante Aníbal Godoy y su equipo, el San Diego FC, venció 1-0 al Minnesota United de su compatriota Carlos Harvey, en las semifinales de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).

NO DEJES DE LEER: Fallece Delmira Pierce: leyenda del baloncesto femenino panameño

Con este triunfo, el equipo de San Diego FC clasificó a la final de la Conferencia Oeste, en la que enfrentará de local este sábado 29 de noviembre al Vancouver Whitecaps a partido único. Por su lado, el Minnesota United queda eliminado de la temporada.

En el partido de semifinales de conferencia, tanto Godoy como Harvey fueron titulares con sus equipos. Godoy (recibió calificación de 7.7), jugó hasta el minuto 78' cuando fue reemplazado por Luca de la Torre.

NO DEJES DE LEER: Panamá no tendrá a Molinar y Oglivie para juegos ante Uruguay

Por su parte, Harvey (recibió calificación de 7.0), jugó hasta el minuto 84' cuando fue sustitutido por Dominik Fitz.

Te puede interesar

Godoy y San Diego FC le ganaron el duelo a Harvey y el Minnesota United

Godoy y San Diego FC le ganaron el duelo a Harvey y el Minnesota United

 Noviembre 25, 2025
Chauncey Billups se declara no culpable

Chauncey Billups se declara no culpable

 Noviembre 25, 2025
Panamá buscará sumar sus primeros puntos en Mundial de Futsal

Panamá buscará sumar sus primeros puntos en Mundial de Futsal

Noviembre 25, 2025
Abanderados de Juegos Bolivarianos suman medallas

Abanderados de Juegos Bolivarianos suman medallas

 Noviembre 25, 2025
Panamá presenta su delegación para Festival Paradeportivo

Panamá presenta su delegación para Festival Paradeportivo

 Noviembre 25, 2025

El gol del triunfo para San Diego se dio  al minuto 72'. Corey Baird recibió abierto y puso la asistencia hacia el centro del área; Anders Dreyer controló y definió con la izquierda a la escuadra derecha para el 1-0. La jugada cambió el cierre del partido y metió a San Diego en control de la serie.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos
Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora