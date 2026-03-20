Deportes - 20/3/26 - 12:00 AM

Infantino hizo un llamamiento a la paz

El presidente de la Federación Internacional del Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, hizo un llamamiento a la paz y reiteró el papel fundamental del fútbol para unir a las personas en tiempos de agitación geopolítica.

"La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y de la Copa Mundial para promover la paz", dijo el presidente Infantino durante el consejo del organismo en Zúrich (Suiza)

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