Italia se juega la vida en Bosnia y Herzegovina

Italia se juega el pase al Mundial de 2026 hoy martes en Zenica, en un partido ante Bosnia y Herzegovina que define el último boleto europeo.

La selección dirigida por Gennaro Gattuso llega tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte en Bérgamo, con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, resultado que la instaló en la final del repechaje. Ahora, en territorio bosnio, afronta un escenario completamente distinto, marcado por condiciones climáticas extremas y un entorno adverso.

La ciudad de Zenica amaneció cubierta de nieve tras más de 24 horas de nevadas intensas, con temperaturas bajo cero y pronóstico de lluvia y frío polar a la hora del partido. El estado del terreno en el estadio Bilino Polje es incierto, lo que obligó a la delegación italiana a cancelar su entrenamiento en Bosnia.

Bosnia busca regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014, la única participación en su historia como país independiente tras la disolución de Yugoslavia.

Italia, por su parte, arrastra una racha negativa que se extiende por más de una década en Copas del Mundo. Tras conquistar su cuarto título en Alemania 2006, el equipo no volvió a competir al máximo nivel. En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 fue eliminado en fase de grupos, con un balance de una victoria, dos empates y tres derrotas. La situación se agravó al quedar fuera de Rusia 2018 tras caer ante Suecia en repechaje, y posteriormente perder el boleto a Qatar 2022 con una derrota ante Macedonia del Norte en Palermo.

Los otros partidos que definen un boleto a la cita mundialista son: República Checa vs Dinamarca; Kosovo vs Turquía; y Suecia vs Polonia.