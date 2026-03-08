Jaime Barría busca dar a Panamá primer triunfo en Clásico Mundial de Béisbol

Luego de sufrir una dolorosa derrota ante Puerto Rico la noche del sábado Panamá buscará hoy urgentemente su primer triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol cuando enfrente a Canadá.

El partido, correspondiente al grupo A del certamen, está programado para las 6 de la tarde (hora de Panamá) en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico y será transmitido en vivo por RPC tv.

La confirmación de Barría en el montículo se dio en nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), la cual destaca el curriculum del lanzador derecho capitalino.

Barría que militó en las Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles tiene experiencia internacional, destacando con Panamá en eventos como el Premier 12 y en Clásico Mundial, por lo que es una de las cartas importantes de la selección de Panamá.

La nota de la Fedebeis informó que Panamá tendrá que enfrentar los envíos del derecho Jameson Taillon, quien es ex lanzador de la Selección de Estados Unidos desde los 17 años y ahora desde el 2013 representa a Canadá en eventos internacionales como el World Baseball Classic.

Tallion esta activo en MLB y pertenece a los Cachorros de Chicago, esta en su último año de contrato, donde ganara 18 millones en esta temporada.