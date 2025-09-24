José 'Chema' Caballero dio triunfo y pase a playoffs a los Yankees

El utility panameño José 'Chema' Caballero se vistió de héroe la noche del martes, al batear el hit que impulsó la carrera del triunfo para los Yankees de Nueva York 3-2 sobre los Medias Blancas de Chicago y que a la vez le dio el pase oficialmente a los playoffs.

Con el partido empatado a dos carreras y dos outs, le correspondió el turno a 'Chema' Caballero con Aaron Judge en segunda base y Cody Bellinger en primera.

NO DEJES DE LEER: Sporting y Plaza inician cuartos de final de Copa Centroamericana

Luego de un turno de nueve lanzamientos contra Steven Wilson, caballero ligó un sencillo que cayó frente al jardinero central Brooks Baldwin mientras Judge anotaba la carrera definitiva.

“Estamos haciendo nuestra parte y vamos a seguir juego por juego”, expresó Caballero sobre la carrera por la división.

Caballero, quien ingresó a jugar tercera base en la parte alta de la novena entrada, fue rodeado en la primera base por sus compañeros de equipo y empapado con agua por paul Goldschmidt y Austin Wells mientras realizaba su entrevista posterior al juego.

Los Yankees de Nueva York avanzaron por octava vez en nueve temporadas a los playoffs de las Grandes Ligas.

Aunque la victoria le aseguró a New York al menos un comodín de la Liga Americana, los Yankees (89-68) se acercaron a un juego de Toronto Blue Jays (90-67), líder de la División Este, después de que los Blue Jays cayeron por 4-1 ante los Medias Rojas de Boston.

NO DEJES DE LEER: Prospecto Eduardo Tait se une a Panamá para Premundial U-23

New York y Toronto, que ganó la serie de la temporada sobre los Yankees, tienen cinco juegos restantes en la campaña regular. Así, el título divisional luce alcanzable.

“Nuestro objetivo final es ganar nuestra división”, afirmó Judge. “Todavía está ahí para nosotros. Así que estamos emocionados por entrar, pero tenemos cosas más grandes por delante”.

Si los Yankees pueden ganar la división, también pueden asegurar el mejor récord en la Liga Americana por segunda temporada consecutiva, dándoles ventaja de local durante la Serie de Campeonato del Joven Circuito.

New York aseguró un lugar en la postemporada por vigésima sexta vez en 31 campañas. Los Yankees tienen la mayor cantidad de apariciones en postemporada desde que los playoffs se expandieron en 1995.