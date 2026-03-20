LeBron James iguala el récord de Robert Parish y disputa partido 1.611

LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, igualó ayer jueves el récord de 1.611 partidos disputados en la NBA por Robert Parish, en el encuentro de su equipo en el campo de los Miami Heat.

LeBron, de 41 años, alcanzó esta cifra en el pabellón del equipo con el que conquistó el primero y el segundo de sus cuatro anillos NBA.

James llegó a este partido en duda, después de jugar apenas 24 horas antes contra los Houston Rockets, pero acabó saltando a la pista en Miami.

El ex de los Cleveland Cavaliers podrá quedarse solo en esta marca el próximo 21 de marzo, cuando los Lakers visitarán a los Orlando Magic.

LeBron ostenta además el récord absoluto de puntos en la NBA, tras dejar atrás la marca de 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar.