Los Santos sigue en la pelea por un cupo a las semifinales del béisbol mayor

Los Santos venció hoy domingo a Colón por abultamiento de carreras 12-2 (en ocho entradas) y se mantiene en la pelea por uno de los cupos a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ‘Copa Banco Nacional’.

El partido fue el primero de una doble jornada programada en el estadio Remón Cantera de Aguadulce.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Teófimo López es el rey del peso ligero en una pelea que quedó a deber

Con el triunfo, el equipo santeño queda con registro de cinco triunfos y cuatro derrotas, por lo que se colocará dentro de las primeras cuatro posiciones.

El bateo oportuno del equipo azuerense fue clave y una de las notas a resaltar fue el despertar de su receptor José Camarena, quien había estado apagado en lo que iba del torneo.

Camarena se fue de 3-2, con un jonrón, una carrera anotada y otra impulsada para contribuir a su equipo. También brillaron por la ofensiva santeña Rodrigo Rodríguez de 4-2 (un jonrón, cuatro empujadas y una anotada), David Gutierrez de 4-3 (tres remolcadas y una anotada); y Belarmino Campos de 5-2 (dos carreras impulsadas y tres anotadas).

NO DEJES DE LEER: Rays de Tampa Bay avanzan a la Serie Mundial de Béisbol

En total, el equipo de Los Santos bateó 13 imparables y no cometió errores, mientras que Colón conectó dos hits y cometió un error.

El lanzador ganador fue el abridor Carlos Julián Luna, quien lanzó siete entradas completas en las que permitió dos carreras, dos imparables, no dio base por bolas y ponchó a cinco. El derrotado fue Jahair Barrios.