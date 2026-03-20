Luis Díaz y Luis Suárez liderarán a Colombia en los amistosos

Los delanteros Luis Díaz, del Bayern de Múnich, y Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, liderarán a la selección colombiana en los amistosos de este mes ante Croacia y Francia, que se jugarán en Estados Unidos como parte de la preparación para el Mundial de 2026.

Los atacantes encabezan la convocatoria de 26 jugadores que tiene como principal novedad la reaparición del lateral Juan David Cabal, del Juventus italiano, quien no era convocado desde octubre de 2024 por la ruptura un mes después del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que lo sacó de las canchas por un año.

También aparecen en el listado otros de los jugadores que el argentino Néstor Lorenzo suele llamar, como el creativo James Rodríguez, del Minnesota; el volante Jhon Arias, del Palmeiras; el central Davinson Sánchez, del Galatasaray, y el lateral Daniel Muñoz, del Crystal Palace.