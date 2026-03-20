Deportes - 20/3/26 - 12:00 AM

Luis Díaz y Luis Suárez liderarán a Colombia en los amistosos

Por: Colombia EFE -

Los delanteros Luis Díaz, del Bayern de Múnich, y Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, liderarán a la selección colombiana en los amistosos de este mes ante Croacia y Francia, que se jugarán en Estados Unidos como parte de la preparación para el Mundial de 2026.

Los atacantes encabezan la convocatoria de 26 jugadores que tiene como principal novedad la reaparición del lateral Juan David Cabal, del Juventus italiano, quien no era convocado desde octubre de 2024 por la ruptura un mes después del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que lo sacó de las canchas por un año.

También aparecen en el listado otros de los jugadores que el argentino Néstor Lorenzo suele llamar, como el creativo James Rodríguez, del Minnesota; el volante Jhon Arias, del Palmeiras; el central Davinson Sánchez, del Galatasaray, y el lateral Daniel Muñoz, del Crystal Palace.

Te puede interesar

MLB consideraría pasar el Clásico Mundial para la mitad de temporada

MLB consideraría pasar el Clásico Mundial para la mitad de temporada

 Marzo 19, 2026
Nataly Delgado en fase final de preparación para defensa titular

Nataly Delgado en fase final de preparación para defensa titular

 Marzo 19, 2026
Messi lidera llamado de Argentina para fogueo

Messi lidera llamado de Argentina para fogueo

 Marzo 19, 2026
El béisbol formará parte de los Suramericanos de la Juventud

El béisbol formará parte de los Suramericanos de la Juventud

 Marzo 19, 2026
El trofeo del Clásico Mundial de Béisbol llegó a Venezuela

El trofeo del Clásico Mundial de Béisbol llegó a Venezuela

 Marzo 19, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré
'Margarito' perdió la vista; albergue en el que está necesita mucha ayuda

'Margarito' perdió la vista; albergue en el que está necesita mucha ayuda
¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera

¡Por un PlayStation! Hermano apuñala a otro en La Chorrera
Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios

Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí