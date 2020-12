Mayweather, Ward y Klitschko son electos al Salón de la Fama del Boxeo Mundial

Floyd Mayweather, Wladimir Klitschko y Andre Ward encabezarán la Clase 2021 del Salón de la Fama del Boxeo Internacional con sede en Canastota, Nueva York, misma que será exaltada en junio próximo. En el boxeo femenil Laila Ali y Ann Wolfe también serán inmortalizadas.

NO DEJES DE LEER: Panameño José ‘El Magnífico’ Núñez va a la Carpa Grande del boxeo mundial

“Estamos extremadamente emocionados por la Clase 2021, y estamos listos de recibir a la nueva clase de exaltados con este gran honor”, expresó el director ejecutivo Edward Brophy, quien recordó que la Clase 2020, que componen Bernard Hopkins, Juan Manuel Mátrquez, Shane Mosley, Lucia Rijker y Christy Martin, también se sumarán tras la suspensión de este año por el Covid-19.

The International Boxing Hall of Fame’s 2021 class is stacked



Andre Ward

Floyd Mayweather

Laila Ali

Ann Wolfe

Wladimir Klitschko pic.twitter.com/VLpFi5S3IF