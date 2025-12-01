Mexicana será nueva rival de la campeona mundial Nataly Delgado este sábado

La mexicana Arlenn Sánchez es la nueva rival de la campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado, este sábado 6 de diciembre en el combate estelar de la función Boxing Challenge que tendrá como sede el Salón Villa Magna del Hotel Gran David, en Santiago de Veraguas.

La función, que será la primera en que se dispute un campeonato mundial de boxeo en una ciudad del interior de la República, es organizada por la Alcaldía de Santiago, presidida por Eric Jaén y la empresa High Level Boxing, del promotor Roberto Mora, la cual está cargo de la producción del evento.

Sánchez reemplaza a la venezolana Yoselin Fernández, quien por problemas políticos migratorios, no podrá viajar a Panamá para el combate. Tiene 28 años y es oriunda de la ciudad de México.

Será la primera defensa titular para Delgado, quien conquistó el cetro mundial de las 115 libras el pasado 18 de julio en la ciudad de Panamá.

Se conoció que la púgil mexicana arribará a la ciudad de Panamá este jueves 4 de diciembre junto a su entrenador José Sauceda para posteriormente trasladarse a la ciudad de Santiago. Delgado, por su lado, viajará a la capital de Veraguas este miércoles 3 de diciembre.

De acuerdo a la programación de las actividades de la cartilla, este martes se realizará el examen médico a las 4 de la tarde en la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (Comibox).

El pesaje oficial será el viernes 5 de diciembre a la 1 de la tarde en la sede de la función.

El combate de título mundial tendrá el respaldo de otros cinco encuentros, entre los cuales destaca el del invicto prospecto veragüense Maximiliano Bonilla, quien se medirá al colombiano residente en Panamá Jhoyner Cervera a 8 asaltos y 126 libras.

Por su parte, Ronal 'El Gallito' Batista se medirá a Leroy 'El Sensacional' Estrada a 8 rounds y 115 libras. Otros combates: Edwin Quintero (Panamá) vs Larry Olivas (Costa Rica) a 6 asaltos y 108 libras; Roy Hernández (Herrera) vs Adrian Morales (Panamá Oeste); e Iker Canto (Veraguas) vs Víctor Rodríguez (Panamá).