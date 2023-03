Nacional de Béisbol Mayor inicia hoy sin un claro favorito al título

Aunque algunos equipos se han reforzado, el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2023 arranca hoy viernes sin un claro favorito para llevarse la corona nacional.

Panamá Metro es el actual campeón nacional y buscará la difícil misión de repetir como monarca nacional. Este año no tendrán como director a Carlos Lee III y en su lugar estará Alex Zapata.

“Tenemos un grupo de peloteros con ganas de hacer las cosas bien. Una mezcla de jóvenes con veteranos bien preparados y listos para tratar de retener el título”, expresó ayer Zapata durante la entrega de uniformes al equipo capitalino, que buscará su corona N.°10 como Panamá Metro.

Metro será el encargado de protagonizar el partido oficial de inauguración cuando enfrente a Coclé en el estadio nacional Rod Carew a partir de las 7:30 p.m.

No obstante, hay otros equipos que tienen también el objetivo de coronarse campeón y presentan nóminas competitivas.

Una de las novenas que mejor se ha reforzado con respecto a la campaña anterior es Chiriquí Occidente, la cual tendrá en sus filas a los estelares lanzadores Harold Araúz y Ernesto Silva, además de los jugadores de cuadro Johnny Santos, Mario Sanjur, Alexander Chávez y Jeffer Patiño.

Hoy, en la primera fecha también jugarán a partir de las 7 p.m. Colón vs Darién en Metetí; Panamá Este vs Panamá Oeste en el Horacio Mena de Chame; Chiriquí vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses; Veraguas vs Bocas del Toro en el Calvin Byron; y Hererra vs Los Santos en Las Tablas.

