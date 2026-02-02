Real Madrid ganó pero perdió a Jude Bellingham un mes

El conjunto del Real Madrid tuvo un triunfo sufrido en el Santiago Bernabéu de 2-1 ante el Rayo Vallecano, pero que le permite mantenerse a un punto del líder Barcelona en la Liga Española.

No obstante, el equipo que dirige Álvaro Arbeloa tuvo malas noticias después del encuentro. Las alarmas ya habían sonado cuando el volante Jude Bellingham cayó lesionado a los nueve minutos del partido, al sufrir un problema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo en el momento en el que lanzaba un desmarque y corría a un pase al espacio de su compañero Franco Mastantuono.

Horas después de ser sometido a una resonancia magnética, se detecto que Bellingham sufrió una rotura muscular en el semitendinoso de su pierna izquierda.

La lesión deja al volante inglés fuera por un mes y se perderá la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica.

"Tras las pruebas realizadas hoy (ayer) a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", indicó el parte médico del club blanco.

Además de los partidos de la Liga de Campeones, Bellingham se perderá los duelos ligueros del Real Madrid ante el Valencia, Real Sociedad, Osasuna y Getafe.

Con su ausencia en los campos de juego, Bellingham e suma en una enfermería que se vaciaba con la recuperación de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold, a Éder Militao que tiene dos meses por delante aún de baja por una lesión muscular.