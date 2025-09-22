Deportes - 22/9/25 - 04:05 PM

Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025

El delantero francés, quien juega para el París Saint Germain (PSG), superó al español Lamine Yamal, del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha.

 

Por: Francia/ EFE -

El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que conceden la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

Dembelé precedió en la clasificación del premio al internacional español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Completaron el 'top 5' egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el también azulgrana Raphinha.

El galo, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al español Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, y es el primer francés que lo gana desde que recayó en Karim Benzema, entonces delantero del Real Madrid y actualmente en el Al Ittihad saudí.

El atacante del PSG es el sexto jugador de su país en ganar el Balón de Oro, tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022). 

