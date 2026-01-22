Deportes - 22/1/26 - 12:00 AM

Panamá afronta hoy ante México su segundo examen del año 2026

Por: Redacción EFE -

La selección de fútbol de Panamá vuelve a presentarse ante su afición hoy jueves para enfrentar a México en un partido amistoso fuera de la fecha FIFA, un encuentro sazonado por la rivalidad entre ambos equipos y que servirá como prueba para un plantel integrado en su mayoría por jugadores del torneo local.

La Roja centroamericana jugará en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña, tras sellar en noviembre pasado su clasificación al Mundial, logro que consiguió al vencer por 3-0 a El Salvador.

El equipo llega a este compromiso después de un empate 1-1 en su visita a Bolivia en su más reciente presentación, resultado que dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico.

Al tratarse de un encuentro no oficial, Panamá afrontará el duelo con una nómina integrada mayoritariamente por jugadores de la liga local. El principal referente ofensivo será el atacante Kadir Barría, quien milita en el Botafogo brasileño y fue el autor del gol frente a Bolivia.

Este grupo de futbolistas tendrá además el reto de mantener el invicto como local y prolongar la racha de partidos sin derrota frente a la selección mexicana.

La última victoria panameña ante México se produjo en la Copa Oro de 2013, mientras que la derrota más reciente frente al mismo rival ocurrió en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025.

El equipo mexicano, dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre, cuenta en su convocatoria con varias figuras de la Liga MX, entre ellas el guardameta Raúl Rangel, el defensor Israel Reyes y el mediocampista Carlos Rodríguez, uno de los jugadores en la convocatoria con mayor recorrido en el seleccionado tricolor.

