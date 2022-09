Panamá cae ante Japón en Mundial Sub-18 de Béisbol

Panamá cayó derrotada 5 carreras por 4 ante Japón en su debut del Campeonato Mundial Sub-18 de Béisbol que se disputa en el estado de Florida, Estados Unidos, en partido jugado en el Ed Smith Stadium, de la ciudad de Sarasota.

