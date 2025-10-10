Panamá logra histórico triunfo en el Estadio Cuscatlán

La selección Mayor de Fútbol de Panamá logró un histórico triunfo en el estadio Cuscatlán, al vencer 1-0 a El Salvador en partido correspondiente al grupo A de la fase final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. Con la victoria, el onceno nacional sumó cinco puntos y empató en el primer lugar del grupo a Surinam, que igualó 1-1 ante Guatemala a primera hora.

La anotación del triunfo se dio a los 55' minutos en una gran jugada colectiva por derecha entre Edgar Yoel Bárcenas, que se la pasó a Michael Amir Murillo y éste a su vez la centró a José Fajardo para definirla.

Fue el primer triunfo de Panamá sobre El Salvador en el Estadio Cuscatlán correspondiente a Eliminatoria Mundialista. En seis ocasiones que ambos equipos habían jugado procesos clasificatorios en el coloso de Monserrat, El Salvador había logrado imponerse, pero este viernes 10 de octubre se puso fin a esa mala racha.

Con este resultado, Panamá igualó en el primer lugar a Surinam con la misma cantidad de puntos y diferencia de goles (+1). No obstante el equipo sudamericano que juega en Concacaf tiene un gol más anotado.

Después de Surinam y Panamá se mantiene El Salvador en el tercer lugar con tres unidades y en el cuarto puesto está Guatemala con dos puntos.

Ahora, el onceno nacional se alista para enfrentar casualmente a Surinam en un partido que puede definir el primer lugar del grupo y que está programado para este martes 14 de octubre en el Estadio Nacional Rommel Fernández a las 8 de la noche.