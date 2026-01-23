Deportes - 23/1/26 - 12:00 AM

Panamá tiene equipo competitivo para Serie del Caribe 2026

Los Federales de Chiriquí, equipo que en calidad de invitado representará a Panamá en la Serie del Caribe Jalisco 2026, entrenan desde hace varios días en el Estadio Nacional Rod Carew, bajo la atenta mirada de su director José Mayorga y un experimentado grupo de entrenadores.

Entre las figuras que destacan en esta nómina están el receptor Christian Bethancourt, quien a su experiencia en las Grandes Ligas suma participaciones en las Series del Caribe de Jalisco 2018, Santo Domingo 2022 y Miami 2024, siendo seleccionado en la cita quisqueyana como el cátcher del Equipo Todos Estrellas.

Junto a él aparecen otros jugadores de alto calibre, entre los que sobresalen el lanzador Paolo Espino y los infielders Johan Camargo y Rubén Tejada, todos con experiencia en el béisbol de máximo nivel y conocedores de lo que representa la Serie del Caribe. Espino fue campeón con los Toros del Este en San Juan 2020, mientras que Camargo alzó el trofeo con las Águilas Cibaeñas en Mazatlán 2021.

En cuanto a experiencia en el certamen caribeño, los lanzadores Harold Araúz, Severino González y Ernesto Silva figuran entre los más destacados.

Araúz ha participado en Panamá 2019 (año en que los panameños se coronaron campeones), San Juan 2020, Mazatlán 2021, Santo Domingo 2022, Caracas–La Guaira 2023 y Miami 2024, mientras que González y Silva dijeron presente en las ediciones de 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Por su parte, el outfielder Jhonny Santos, además de proclamarse campeón en 2019, participó posteriormente en las Series del Caribe de San Juan, Mazatlán, Caracas–La Guaira y Miami.

El debut de Panamá en la Serie del Caribe 2026 será el lunes 2 de febrero, cuando enfrenten al campeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

