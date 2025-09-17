Panameña Gianna Woodruff clasifica a final en Mundial de Atletismo

La atleta panameña Gianna Woodruff clasificó a la final de los 400 metros con vallas del Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio, Japón, al ganar su respectivo heat de semifinales con un impresionante tiempo de 52.66, siendo su mejor marca personal y a la vez imponiendo récord suramericano y nacional.

Cabe destacar que Woodruff tuvo la segunda mejor marca de las tres semifinales, siendo la primera para Femke Bol, de Países Bajos, con tiempo de 52.31.

Woodruff, demostrando que está atravesando un gran momento en su carrera deportiva, desarrolló una excelente carrera en la que tuvo una partida normal desde el carril N.°6 y poco a poco fue tomando el control de la carrera para imponerse de gran forma en su prueba.

En el heat de Woodruff, el segundo lugar fue para la estadounidense Jasmine Jones con tiempo de 53.01 (también clasificó a la final).

La destacada atleta panameña se alista ahora para disputar la final de la especialidad, la cual está programada para este viernes 19 de septiembre a las 7:27 de la mañana (hora de Panamá).

Woodruff participa en su quinto mundial de atletismo y buscará por por primera vez entrar en el medallero de una final de los 400 metros con vallas de un mundial de atletismo.