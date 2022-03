Panameño gana premio al mejor canastero universitario de Mississippi

El destacado jugador de baloncesto del estado de Mississippi, el panameño Iverson Molinar, quien juega para los Mississippi State Bulldogs de la NCAA, fue nombrado hoy lunes ganador del Trofeo Howell 2022.

El trofeo se entrega al mejor jugador de baloncesto universitario en el estado de Mississippi y lleva el nombre de la leyenda de los Bulldogs y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto de Naismith, Bailey Howell. Este es el segundo año consecutivo que un jugador de MSU gana el premio: Reggie Perry lo ganó para la temporada 2020-2021.

