Panameño José ‘El Magnífico’ Núñez empató en su debut en Estados Unidos

El clasificado mundial panameño José ‘El Magnífico’ Núñez empató con el armenio Aram Avagyan en el combate coestelar de la función celebrada en el Mohegan sun Casino de la ciudad de Uncasville, Connecticut, Estados Unidos, la noche del miércoles.

A tough, back-and-forth battle between Nunez and Avagyan ends in a majority draw #ShoBox pic.twitter.com/7K2XUcpFPt