Panameño a la conquista del techo del mundo: rumbo al Monte Everest

Eduardo Hernández Kalifa es un panameño que siempre se ha trazado retos en su vida. Desde el 2017 ha escalado más de 300 montañas en Panamá, México, Estados Unidos y Nepal. Ahora, Hernández se prepara para el mayor reto de su carrera como alpinista: escalar el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, con una altitud de 8,848.86 metros, y ubicada en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y China.

"Me motiva la búsqueda de superación personal. Saber que los límites son mentales y que somos capaces de mucho mas de lo que creemos. Me inspira la idea de que mi camino pueda motivar a otros", manifestó Eduardo, quien en su cuenta de Instagram @eduardokalifa podrá seguir todo lo relacionado a su exigente reto.

Eduardo, de 25 años, busca convertirse en el panameño más joven en lograr esta hazaña, ya que según los registros solo Michael Morales, en el año 2009, lo logró con 38 años.

Eduardo con experiencia validada en condiciones extremas, terrenos de alta montaña y actividades multidisciplinarias, ya tiene listo su plan de preparación para lograr su objetivo. En dos meses subirá 'El Chimborazo', la montaña mas alta de Ecuador. No es una escalada sencilla y requiere buena condición física, experiencia previa en altura, equipo especializado para alpinismo y una expedición guiada por profesionales. El ascenso implica terrenos de glaciar y requiere técnicas de escalada en hielo, además de una adecuada aclimatación a la gran altitud para evitar el mal de altura.

Para el 2026, la preparación sigue con dos escaladas más. La primera será el Monte Kilimanjaro, que es el punto más alto de África. Está ubicado en Tanzania, con un pico de 5.895 metros (19.341 pies) de altura en su cumbre más alta llamada Kibo (pico Uhuru).

Luego se alistará para escalar el Cerro Aconcagua, el punto más alto de Argentina. Ubicado en la provincia de Mendoza, con una altitud de 6.962 metros sobre el nivel del mar. Esta montaña es también la cumbre más alta de América y se encuentra dentro de la Cordillera de los Andes.

Después de haber cumplido estos objetivos, Eduardo estará listo para el desafío principal, el cual lo tiene programado para abril de 2027, en el que calcula que tendrá una travesía de 40 días.

Preparación

Para lograr los objetivos, el valiente panameño tiene que poseer una serie de capacidades físicas, prácticas y espirituales, así como saber utilizar técnicas, equipos y materiales.

“Trato de simular las condiciones lo más parecido posible. Entreno en gimnasio para fortalecer todo el cuerpo, pero también corro en montaña, subo y bajo cerros cargando peso y realizo rutas largas con desnivel. De esa manera preparo tanto la resistencia como la fuerza que se necesita en expediciones largas y de altura para así aumentar mis probabilidades de un ascenso y descenso exitoso”, detalló.

Otro aspecto que utiliza Eduardo es la técnica de la hipoxia intermitente, la cual consiste en exponer el cuerpo a bajos niveles de oxígeno durante períodos cortos y controlados, alternando con aire normal (normoxia) o enriquecido (hiperoxia).

Este estímulo desencadena adaptaciones fisiológicas que mejoran el transporte y uso del oxígeno, la producción de energía, la salud cardiovascular y respiratoria, y puede mejorar el rendimiento deportivo y la recuperación. Hay que destacar que Eduardo está certificado en primeros auxilios y RCP, rescate en aguas rápidas, primeros auxilios en zonas remotas (incluye búsqueda y rescate), rescate en montaña y control de hemorragias.