'Piojo' Herrera, técnico de Costa Rica, explotó tras caer ante Haití

La noche cayó pesada sobre Costa Rica en el Estadio Ergilio Hato, y en la sala de prensa el ambiente fue igual de áspero.

Tras la derrota 1-0 ante Haití, Miguel Piojo Herrera apareció desencajado, frontal y listo para responder lo que fuera. Pero antes de hacerlo, lanzó la frase que marcó la conferencia:

“Estamos en un fracaso. No estamos cumpliendo el objetivo y hoy no dependemos de nosotros. Asumo toda la responsabilidad”.

Aun así, insistió con una fe casi terca: todavía cree en un milagro mundialista.

El entrenador mexicano entró en modo de combate al escuchar cuestionamientos directos sobre su continuidad. Un periodista le había sugerido que, tras una eventual eliminación, debería “agarrar sus cosas e irse”.

La respuesta fue un golpe seco:

“No estamos en el fondo. Perdimos un partido, pero no somos un equipo al que todos le pasan por encima. Estoy aquí para asumir todo. No le echo la culpa a nadie”.

Herrera remarcó que Costa Rica generó más opciones que Haití, pero pagó caro su falta de gol.

“Tuvimos seis opciones claras y ellos una. Ellos la metieron, nosotros no”.

Cuestionado por su gestión: “Pregúntenle al presidente”, de una forma desafiante, y a la defensiva.

En cada pregunta, el entrenador respondió con un tono confrontativo, a lo último estuvo cerca de encarar de frente a un periodista, sin embargo, la jefa de prensa intervino.

Su rendimiento del 40% también salió a relucir. ¿Debía seguir dirigiendo el martes ante Honduras?

“Eso ya me lo preguntaron. Pregúntenle al presidente, aquí anda. Yo estoy para lo que me trajeron”, dijo ante esa pregunta puntual.

Le recordaron que el Mundial ya no depende de Costa Rica. Piojo mordió la frase, la giró y la devolvió con firmeza:

“Hay que jugar el último partido. No tuvimos puntería hoy, pero debemos ganarle a Honduras. Sin eso no hay nada que discutir”.

A Herrera también le preguntaron si, en caso de no clasificar, tomaría sus maletas y volvería a su casa. El técnico evitó el dramatismo, pero dejó clara su postura:

“No es decisión mía. Y cuando tuve chance de irme, no lo hice. Estoy comprometido. El martes queremos pasar”.