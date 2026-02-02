Deportes - 02/2/26 - 12:00 AM

Plaza Amador pierde ante el Tauro FC y sigue sin ganar en la LPF

El equipo del pueblo cayó 1-2 ante el equipo albinegro, sumando su tercera derrota en igual cantidad de salidas en el Clausura 2026.

 

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

El Plaza Amador, actual campeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) perdió el Clásico del fútbol nacional ante el Tauro FC 0-1 y sigue sin puntuar en el Torneo Clausura 2026.

En partido disputado en el COS Sports Plaza, el Tauro se llevó el triunfo con anotación de Saed Díaz al minuto 75’.

El triunfo fue el primero para el Tauro, que había sacado dos empates en sus dos primeros partidos y ahora suma 5 puntos.

Por su lado, el Plaza Amador sufrió su tercera derrota en igual cantidad de encuentros.

