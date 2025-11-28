Plaza Amador y Alianza FC definen el campeón Clausura 2025 de la LPF

Los equipos de Plaza Amador y Alianza FC definirán este sábado 29 de noviembre al campeón del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El encuentro, programado para arrancar a las 6 de la tarde, se realizará en el estadio Nacional Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

NO DEJES DE LEER: 'Estuvimos muy lejos de lo esperado en un partido internacional'

Plaza Amador, actual campeón de la LPF al ganar el torneo Apertura, parte como ligero favorito, pero el Alianza FC ha sido un conjunto que silenciosamente ha mostrado consistencia durante todo el torneo.

Los dos conjuntos pertenecen a la Conferencia Este de la LPF, por lo que en el torneo se enfrentaron en dos ocasiones.

El 8 de agosto, Plaza Amador ganó 3-2, mientras que el 25 de octubre el Alianza ganó 1-0.

En la fase regular de la competencia, Plaza Amador ocupó la primera posición de la Conferencia Este con 11 triunfos, tres empates y dos derrotas (36 puntos), mientras que el Alianza quedó en la tercera casilla de esta conferencia con ocho ganados, cuatro empates y cuatro derrotas (28 puntos).

NO DEJES DE LEER: Alberto 'Negrito' Quintero extiende contrato con el Plaza Amador

El conjunto del Plaza Amador, que tiene un total de ocho títulos en su historia, superó en semifinales al Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera por un marcador global de 6-2, empató en la ida 2-2 y ganó por goleada de 4-0.

Por su lado, Alianza FC dejó en el camino en semifinales al San Francisco por marcador global de 3-2, empatando en la ida 1-1 y ganando la vuelta 2-1.