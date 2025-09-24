Plaza gana y Sporting pierde en cuartos de la Copa Centroamericana

El Plaza Amador obtuvo un triunfo de 1-0 sobre el Real España de Honduras, mientras que el Sporting de San Miguelito cayó 2-0 ante el Xelajú de Guatemala en partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf.

En partido disputado en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, el Plaza Amador marcó la diferencia cuando expiraba el tiempo regular.

En una gran jugada en conjunto, Ricardo Phillips dio un largo pase al sector izquierdo donde estaba Eric Davis, quien de primera intención se la pasó a Ovidió López, que definió de gran forma de pierna derecha para vencer al portero Luis López.

El partido de vuelta de esta llave se jugará el miércoles 1 de octubre en el estadio Rommel Fernández a las 7 de la noche.

Hay que destacar que en esta fase los goles de visitante tendrán un valor adicional en caso de que se suscite un empate global en el marcador.

Xelajú 2- Sporting 0

Por otro lado, en el Estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala, el Xelajú sacó un triunfo importante como local, al vencer 2-0 al Sporting de San Miguelito.

El equipo del Sporting tuvo un buen primer tiempo en el que a pesar de algunos ataques del onceno local pudo mantener la portería en cero. Hay que destacar también la actuación nuevamente del portero Marcos De León, quien tuvo buenas intervenciones.

No obstante, para la segunda mitad, el Xelajú sacó ventaja de las jugadas a balón parado para anotar en dos ocasiones. La primera fue al munuto 65' cuando Kevin Ruiz dio un cabezazo que se fue al rincón inferior derecho del arco con asistencia de Jesús López.

El segundo gol se dio al minuto 79' con otro remate de cabeza, esta vez de Derrickson Quirós y asistencia nuevamente de Jesús López.

El partido de vuelta de esta llave se jugará el jueves 2 de octubre a las 7 de la noche en el estadio Universidad Latina de Penonomé.