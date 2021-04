Púgil panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez busca volver al ránking mundial

Una publicación compartida de ricardo nuñez (@cientificobox28)

El retorno de ‘El Científico’ Núñez será de embergadura cuando enfrente al campeón Fedelatin y clasificado mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el dominicano Alfredo Santiago en un combate a 10 asaltos y que formará parte de la cartilla ‘Póker de Ases’ que se realizará en Los Andes Mall y que es organizada por la empresa Laguna Premium Boxing.

“La pelea no es fácil. Es un rival de nivel, pero me he preparado fuerte para mi retorno, que tiene que ser exitoso”, manifestó ‘El Científico’ Núñez, oriundo de La Chorrera.

Curiosamente Núñez sonaba para enfrentar a Santiago el 17 de diciembre de 2020 pero el combate no se concretó.

El panameño se presentará con registro de 21 triunfos, tres derrotas y 19 nocauts, mientras que el dominicano tiene un palmarés de 13 victorias (cinco nocauts) y una derrota, la cual fue contra el campeón mundial ligero del CMB, Devin Haney.

Para contrarrestar la larga inactividad que ha tenido, Núñez ha trabajado fuerte en los guanteos con miras a buscar la distancia para este importante desafío.

“Hemos hecho bastantes asaltos de guanteo. Hemos guanteado con los compañeros Pablo Vicente, Jezreel Corrales, los hermanos Pacheco y otros”, informó Núñez.

A pesar de que tiene tiempo sin ver acción, Núñez informó que se ha mantenido entrenando.

El boxeador panameño tiene como base de entrenamiento La Chorrera, donde trabaja bajo la supervisión de su entrenador Gustavo Cervantes.

“Hemos hecho un trabajo completo: carretera, pesas y la parte técnica a cargo de mi entrenador”, agregó.