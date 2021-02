Revancha entre Johnny Garay y Roger Saldaña encabeza el retorno del boxeo

El retorno del boxeo profesional en Panamá, el próximo 18 de febrero, tendrá un pleito estelar con la etiqueta de revancha cuando se enfrenten por el título nacional minimosca el colonense Johnny Garay y el chiricano Roger Saldaña.

El combate, pactado a 8 asaltos, formará parte de la cartilla “Guantes de Acero by Zona Box 12”, organizada por la empresa G&V Entertainment y que se realizará a puertas cerradas en los jardines del hotel El Panamá a partir de las 7 de la noche.

Garay y Saldaña se enfrentaron el 26 de julio de 2019, quedando empate a criterio de los tres jueces.

Seis combates más completan la función, la cual será transmitida en vivo por Cable Onda Sports.

Por el Título Latino Silver del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) pelearán el costarricense David ‘Medallita’ Jiménez y el nicaragüense Jerson Ortiz a 10 asaltos y 112 libras.

Otros combates serán entre Elías Vega vs Elías Bejerano a seis asaltos y 118 libras; Enar Ríos vs William Espinosa a 4 rounds y 122 libras; y Eliecer Tenorio vs Eliecer Arcia a 4 asaltos y 126 libras. Dos pleitos de exhibición abrirán el evento boxístico.

Diego Victoria, promotor del evento, informó que este lunes 15 de febrero, a las 11 de la mañana, se realizará el examen médico de esta función en el Salón Boquete del hotel El Panamá, mientras que el miércoles 17 de febrero, en este mismo lugar, se efectuarán las pruebas de hisopado a los boxeadores y entrenadores. Dos horas más tarde (1 p.m.) será el pesaje oficial.

Cartilla del 19 de febrero

Al día siguiente (viernes 19 de febrero), la empresa G&V Entertainment realizará otra función, la cual también tendrá como sede los jardines del hotel El Panamá a puertas cerradas.

El combate estelar de la función será entre el clasificado mundial superpluma, el cubano residente en Panamá, Pablo Vicente y el nicaragüense Yamil Acevedo.

Vicente defenderá el cetro Fedelatin (AMB) de las 130 libras ante Acevedo a 10 asaltos.

Otros combates: Alberto ‘Metralleta’ Mosquera vs Addir Sánchez a 6 rounds y 152 libras; y Félix Montenegro vs Jonathan Arias a 6 asaltos y 115 libras. Cinco combates más completan la función.

El examen médico de esta función será el lunes 15 de febrero a las 11 a.m. en el Salón Boquete del hotel El Panamá. Las pruebas de hisopados serán el jueves 18 a las 11 a.m. y dos horas más tarde (1 p.m.) será el pesaje oficial.