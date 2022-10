Selección de Béisbol de Panamá ahora se alista para su nuevo desafío

Después de dos intentos fallidos (2012 y 2016), Panamá logró clasificar por primera vez a un Clásico Mundial de Béisbol de manera competitiva (sus dos participaciones anteriores (2006 y 2009) fueron invitacionales, al vencer la noche del martes 4-0 a Brasil.

No obstante, al superar este obstáculo, ahora el desafío es mayor al tener que enfrentar a rivales de mayor calidad en el torneo organizado por las Grandes Ligas y que se disputará del 8 al 21 de marzo de 2023.

En el Clásico Mundial, Panamá integrará el grupo C, el cual tendrá como sede Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

En este grupo competirán ante Panamá las selecciones de Estados Unidos, México, Colombia y Canadá.

Luis Ortiz, director técnico de la Selección de Béisbol de Panamá, está consciente del gran compromiso que tienen en el 2023, por lo que el trabajo tendrá que ser mucho mejor al que se hizo para el torneo clasificatorio.

“Estamos listos para lo que viene. Para jugar pelota en ese nivel se va a tener que jugar y se va a tener que conseguir los mejores peloteros panameños disponibles”, manifestó Ortiz en la conferencia de prensa después del triunfo sobre Brasil y que le dio a Panamá la clasificación al torneo de marzo de 2023.

“Tú ganas con buenos peloteros y tenemos que conseguir lo mejores peloteros que tenemos para poder competir”, reiteró el manager y busca talento de los Reales de Kansas City en el béisbol organizado de los Estados Unidos.

