Deportes - 14/11/25 - 08:05 PM

Selección de Fútbol de el Salvador ya se encuentra en Panamá

El onceno nacional cuzcatleco enfrentará a Panamá este martes en la última fecha de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

La Selección de Fútbol Mayor de El Salvador ya arribó a Panamá con miras a su encuentro ante su similar de Panamá este martes 18 de noviembre en lo que será la última fecha de la Eliminatoria Mundialista 2026 de Concacaf.

NO DEJES DE LEER: 'Piojo' Herrera, técnico de Costa Rica, explotó tras caer ante Haití

El onceno nacional cuzcatleco, que llegó apróximadamente a las 7 de la noche (hora de Panamá), quedó oficialmente eliminado de toda posibilidad de clasifcar al mundial, tras caer el jueves por goleada de 4-0 ante Surinam en la ciudad de Paramaribo.

"El vuelo despegó de Paramaribo a las 4:50 p.m., según informó la Dirección de Comunicaciones, en medio de un ambiente tenso, silencioso y golpeado tras la exhibición superior del equipo surinamés en el Franklin Essed Stadion. La Selecta, sin reacción futbolística, fue superada en ritmo, intensidad e ideas a lo largo de los 90 minutos", señala una nota del diario La Prensa Gráfica, de El Salvador.

NO DEJES DE LEER: Plaza Amador y el CAI dan inicio a las semifinales de la LPF

Los dirigidos por Hernán Darío Gómez tenían programada una sesión regenerativa la noche de este viernes y el sábado tendrían su primera práctica con miras al encuentro ante Panamá. 

Te puede interesar

Selección de Fútbol de el Salvador ya se encuentra en Panamá

Selección de Fútbol de el Salvador ya se encuentra en Panamá

 Noviembre 14, 2025
'Piojo' Herrera, técnico de Costa Rica, explotó tras caer ante Haití

'Piojo' Herrera, técnico de Costa Rica, explotó tras caer ante Haití

Noviembre 14, 2025
Croacia clasifica a la Copa del Mundo 2026

Croacia clasifica a la Copa del Mundo 2026

 Noviembre 14, 2025
Plaza Amador y el CAI dan inicio a las semifinales de la LPF

Plaza Amador y el CAI dan inicio a las semifinales de la LPF

 Noviembre 14, 2025
Selección de Fútbol de Panamá vuelve al trabajo con miras a El Salvador

Selección de Fútbol de Panamá vuelve al trabajo con miras a El Salvador

 Noviembre 14, 2025

El Salvador inició con éxito la Eliminatoria Mundialista de Concacaf con un triunfo de visitante ante Guatemala por 1-0. No obstante ha cosechado cuatro derrotas consecutivas (tres de ellas como locales).

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mulino sanciona Ley 496 para permitir perdón de la víctima en ciertos delitos

Mulino sanciona Ley 496 para permitir perdón de la víctima en ciertos delitos
Condenan a 37 años de prisión a expareja de Paola Chavéz por femicidio

Condenan a 37 años de prisión a expareja de Paola Chavéz por femicidio