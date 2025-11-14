Selección de Fútbol de el Salvador ya se encuentra en Panamá

La Selección de Fútbol Mayor de El Salvador ya arribó a Panamá con miras a su encuentro ante su similar de Panamá este martes 18 de noviembre en lo que será la última fecha de la Eliminatoria Mundialista 2026 de Concacaf.

NO DEJES DE LEER: 'Piojo' Herrera, técnico de Costa Rica, explotó tras caer ante Haití

El onceno nacional cuzcatleco, que llegó apróximadamente a las 7 de la noche (hora de Panamá), quedó oficialmente eliminado de toda posibilidad de clasifcar al mundial, tras caer el jueves por goleada de 4-0 ante Surinam en la ciudad de Paramaribo.

"El vuelo despegó de Paramaribo a las 4:50 p.m., según informó la Dirección de Comunicaciones, en medio de un ambiente tenso, silencioso y golpeado tras la exhibición superior del equipo surinamés en el Franklin Essed Stadion. La Selecta, sin reacción futbolística, fue superada en ritmo, intensidad e ideas a lo largo de los 90 minutos", señala una nota del diario La Prensa Gráfica, de El Salvador.

NO DEJES DE LEER: Plaza Amador y el CAI dan inicio a las semifinales de la LPF

Los dirigidos por Hernán Darío Gómez tenían programada una sesión regenerativa la noche de este viernes y el sábado tendrían su primera práctica con miras al encuentro ante Panamá.

El Salvador inició con éxito la Eliminatoria Mundialista de Concacaf con un triunfo de visitante ante Guatemala por 1-0. No obstante ha cosechado cuatro derrotas consecutivas (tres de ellas como locales).