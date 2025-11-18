Thomas Christiansen: 'El sacrificio quedó recompensado'

El técnico Thomas Christiansen no escondió su emoción luego de la clasificación de Panamá al Mundial 2026.

"La gente no sabe el sacrificio que es. Es lo que amamos, es un sacrificio que queda recompensado con un día como hoy", fueron las primeras palabras de Christiansen a los medios de comunicación.

Panamá clasificó a su segundo Mundial, luego de vencer 3-0 a El Salvador y combinado a la derrota de Surinam 3-1 ante Guatemala.

Los goles de Panamá fueron logrados por César Blackman a los 17' minutos, Eric Davis de penal a los 45 +3 y José Luis 'Puma' Rodríguez a los 85'.

Christiansen agradeció a muchas personas que han dado su aporte para que se lograra el objetivo de clasificar al Mundial de 2026.

"Hay que agradecer a toda la gente y a los jugadores que han estado en este proceso desde mi llegada, los que han estado aportando su granito de arena en convocatorias, partidos amistosos, torneos y es gracias a ellos, ellos son los protagonistas del fútbol y yo he tenido el privilegio de dirigirlos. Los chicos han estado enfocados desde el minuto uno en los entrenamientos dije, es ahí donde se tiene que ganar el partido", destacó Christiansen.

Christiansen describió que "cuando con el juego iba 2-0, dijimos, vamos a ir a a por más. Ya luego escuchamos los goles de de Guatemala y y pisamos un poco el freno. Podíamos haber conseguido el objetivo de los cuatro goles, pero había que jugar con cabeza, no podíamos equivocarnos, no podíamos dejar que El Salvador entraran en el partido", agregó.

El técnico también destacó la profesionalidad del equipo de Guatemala que afrontó el partido con mucha responsabilidad.

"Quiero felicitar a Guatemala no por por habernos ayudado a clasificar, sino por ser un equipo profesional, un equipo que ha sido justo, ha intentado ir a ganar y es lo que nosotros hubiéramos hecho si estuviésemos en en su lugar", destacó.

Después de que no se pudo clasificar a Catar 2022, Christiansen destacó el crecimiento en los cinco años posteriores.

"Hemos crecido en estos cinco años, hemos logrado cumplir retos importantes con la Copa Oro, con la Liga de Naciones, con la Copa América y se han dado situaciones en prácticamente todos los torneos que hemos tenido bajas significativas como Amir Murillo, Yoel Bárcenas, varios jugadores importantes que no han podido estar y los jugadores que reemplazaron cumplieron.