Vaqueros de Panamá Oeste visitan a los Indios de Veraguas

Los Vaqueros de Panamá Oeste, actuales líderes en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros', visitarán a Veraguas en la reanudación del torneo, el cual tuvo ayer jueves su primera fecha libre.

El encuentro se realizará este viernes a las 6 de la tarde en el Estadio Omar Torrijos de Santiago.

Para el partido de hoy, los Vaqueros enviarán a la loma de lanzar a Joshua Martínez, mientras que los veragüenses tendrán a Joseph Gracia.

Panamá Oeste encabeza la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil con marca de 5-0, mientras que Veraguas está en el último lugar junto a colón y Darién con marca de 1-4.

Los otros partidos de la jornada, que también arrancan a las 6 de la tarde son: Bocas del Toro vs Panamá Este en el Estadio José de la luz Thompson de Chepo; Chiriquí vs Colón en el Estadio Justino Salinas de La Chorrera; Chiriquí Occidente vs Darién en Metetí; Coclé vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto de Chitré; y Panamá Metro vs Los Santos en el Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.