Vaqueros de Panamá Oeste visitan a los Indios de Veraguas
Los del West lideran la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros'.
Los Vaqueros de Panamá Oeste, actuales líderes en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros', visitarán a Veraguas en la reanudación del torneo, el cual tuvo ayer jueves su primera fecha libre.
El encuentro se realizará este viernes a las 6 de la tarde en el Estadio Omar Torrijos de Santiago.
Para el partido de hoy, los Vaqueros enviarán a la loma de lanzar a Joshua Martínez, mientras que los veragüenses tendrán a Joseph Gracia.
Panamá Oeste encabeza la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil con marca de 5-0, mientras que Veraguas está en el último lugar junto a colón y Darién con marca de 1-4.
Los otros partidos de la jornada, que también arrancan a las 6 de la tarde son: Bocas del Toro vs Panamá Este en el Estadio José de la luz Thompson de Chepo; Chiriquí vs Colón en el Estadio Justino Salinas de La Chorrera; Chiriquí Occidente vs Darién en Metetí; Coclé vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto de Chitré; y Panamá Metro vs Los Santos en el Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.