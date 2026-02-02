Ministro malasio afirma que el estrés laboral "vuelve gays a las personas"

El Dr. Zulkifli Hasan, ministro de Asuntos Religiosos del Departamento del Primer Ministro de Malasia, ha generado buca controversia tras sugerir que el estrés laboral es un factor que lleva a las personas a "involucrarse en la comunidad LGBT".

Al parecer, sus comentarios, presentados en una respuesta parlamentaria escrita, misma que ha suscitado burlas y críticas generalizadas por parte de ciudadanos y defensores de los derechos humanos.

Según el medio South China Morning Post, Hasan, mencionó que el estrés laboral, las influencias sociales y la falta de práctica religiosa como los principales factores que contribuyen a lo que denominó "comportamiento LGBT".

"La influencia social, las experiencias sexuales, el estrés laboral y otros factores personales entran en esta categoría [de posibles causas]", dijo Hasan en una respuesta parlamentaria escrita a una pregunta de Siti Zailah Mohd Yusoff, legisladora del partido islamista de oposición PAS.

Sus comentarios se produjeron en el marco de una investigación parlamentaria sobre las tendencias LGBT, que abarca la edad, la etnia y los factores contribuyentes.

Además, también indicó que, entre 2022 y 2025, se registraron 135 casos relacionados con actividades LGBT, como arrestos o procesamientos. Hay que señalar que las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales en Malasia.

Como era de esperarse, muchos malasios satirizaron y se burlaron de la declaración en las redes sociales, y algunos preguntaron sarcásticamente si el ministro "trabaja duro en el parlamento" ya que aparentemente no se ha "vuelto gay".

Por otro lado, grupos de derechos humanos, como Justice for Sisters, calificaron las afirmaciones de "desinformación", señalando que las principales autoridades sanitarias mundiales, como la Organización Mundial de la Salud, reconocen la orientación sexual como una parte natural de la identidad humana en lugar de una respuesta al estrés externo.