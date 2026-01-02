Detienen al "Noé" africano que predijo un diluvio por mentiroso y estafador

Evans Eshun, conocido como Ebo Noah, el autoproclamado profeta que anunció un diluvio apocalíptico para el 25 de diciembre, fue detenido por la Policía de Ghana tras meses de predicciones alarmistas, recaudación de fondos en una aparente estafa y un despliegue que atrajo a miles de seguidores.

Durante casi once meses, Noah afirmó haber recibido un mandato divino para construir entre ocho y diez arcas modernas capaces de albergar a miles de personas y animales.

Luciendo una estética bíblica —túnica austera, barba descuidada y pies descalzos— el "Noé" africano se volvió viral en redes sociales.

Todo su proyecto se financió con donaciones y trabajo voluntario. Además, personas de distintas regiones de Ghana y de países vecinos viajaron hasta el predio donde se levantaban las estructuras, convencidas de que esas arcas serían el único refugio ante un diluvio que, según el profeta, duraría tres años.

Pero como era de esperarse, el 25 de diciembre pasó sin lluvias ni inundaciones. Horas más tarde, Noah difundió un nuevo video en el que sostuvo que, gracias a oraciones y un ayuno de tres semanas, había logrado que Dios postergara el fin del mundo.

Todo el tema se salió de control cuando apareció en un concierto masivo de rap, vestido con su indumentaria habitual, invitando al público a festejar porque la catástrofe había sido “retrasada”. La escena desató una ola de repudios en redes sociales y pedidos de intervención estatal.

Finalmente, el pasado 31 de diciembre de 2025, el Servicio de Policía de Ghana detuvo a Ebo Noah a través de un equipo especial, en el marco de operativos preventivos contra profecías falsas difundidas por medios digitales que generen pánico público.

Las autoridades de ese país manifestaron su preocupación por el impacto social de sus mensajes y por el desplazamiento de cientos de personas hacia el lugar de las arcas que construyó "para salvar a la humanidad".

También se conoció que fue enviado a prisión preventiva y será evaluado pisquiátricamente,.