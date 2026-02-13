¡Buca ponchadera! 10 mil condones de las Olímpiadas se agotaron en tres días

Los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán no solo están dejando récords deportivos, sino también historias insólitas en la villa olímpica de Cortina d’Ampezzo.

Según los últimos informes, la provisión de condones, gratuita para promover la salud sexual entre los atletas, se ha acabado en solo tres días. Los organizadores habían reducido la cantidad de 300.000 a solo 10.000 unidades, dejando a muchos deportistas con menos opciones de las que probablemente esperaban.

La distribución de condones en las aldeas olímpicas es una tradición que busca fomentar el sexo seguro y la prevención.

Un atleta anónimo declaró: “Las existencias se agotaron en solo tres días. Nos prometieron más, pero no se sabe cuándo llegarán”.

Para hacer una comparación, en los Juegos Olímpicos de París 2024, los deportistas habían recibido 300.000 unidades, suficientes para dos por atleta cada día. La reducción masiva ha convertido un recurso habitual en un verdadero reto logístico para los atletas que buscaban protección.

El Daily Mail detalla que La villa de Cortina es un complejo modular con 1.400 camas, con caminos que conectan las unidades y zonas comunes. A pesar de ello, encontrar privacidad es todo un desafío.