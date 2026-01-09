Hombre hizo su último pago de pensión arrojando miles de centavos a su ex

Un hombre molesto con su expareja en el estado de Virginia, Estados Unidos, decidió aprovechar su último pago de la pensión alimenticia y le tiró más de 80 mil monedas de un centavo en el jardín de su antigua casa a su antigua mujer.

Todo ocurrió cuando la hija, una chica llamada Avery Sanford acababa de cumplir los 18 años.

El sujeto llegó a plena luz del día con un remolque y le tiró todo. La madre de la joven, confundida, salió de su casa y al ver lo que pasaba le gritó al tipo por lo que estaba haciendo.

“Mi mamá salió y le dijo: ‘¿Qué estás tirando en mi jardín?’. La joven no supo quién estaba causando todo el escándalo hasta que mi padre gritó: "Es el pago final de la manutención de mis hijas”, reveló en una entrevista con la televisora WTVR.

Luego de esa bochornosa situación, Avery de 18 años decidió recoger las decenas de miles de monedas de un centavo, junto a su madre y varios amigos. En un principio no sabía qué hacer con el dinero, hasta que se le ocurrió la idea perfecta:

“Doné los $800 en monedas a un centro de abuso doméstico”, dijo Avery. La donación fue confirmada al medio The Washington Post por la organización Safe Harbor, que da tratamiento y ayuda a personas que han sufrido violencia sexual, doméstica o han sido víctimas de tráfico de personas.

Desde que se hizo pública la noticia, esta organización ha recibido un pico de donaciones de más de 5.000 dólares. Algunos de los donantes han citado a Avery, diciendo que aquello les inspiró a donar.