Influencer se puso senos "por diversión" tras perder una apuesta

Yeferson Cossio, un influencer colombiano sorprendió a sus seguidores con sus nuevos implantes de senos, producto de una apuesta.

El chico escribió en su cuenta de Instagram que "entonces, no me creían capaz de ponerme chichis? Pues vean cómo quedó la cirugía".

El pasado 16 de febrero el creador de contenido publicó una fotografía acompañada de un reto que pocos tomaron en serio.

"Si pierdo este reto que me puso Jhoan López me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea", dijo el influenciador.

La apuesta consistía en ponerse los implantes si llegaba a los 3 millones de seguidores en Instagram, cifra que posteriormente alcanzó.