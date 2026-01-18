Político en Tailandia propone que las mujeres tengan cuatro esposos

Mongkolkit Suksintharanon, aspirante a primer ministro por el Partido Alternativa, prendió un debate en su país, tras proponer que las mujeres puedan tener hasta cuatro esposos al mismo tiempo de manera legal.

Él aseguró que la medida podría aplicarse bajo un marco legal específico y con el acuerdo explícito de quienes participen en este tipo de unión.

Sus declaraciones generaron una oleada de reacciones tanto entre la población tailandesa como en redes sociales. En su gran mayoría, los cuestionamientos llegaron del sector masculino.

El político sostuvo que su planteamiento busca abrir la discusión sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, en un país donde, históricamente, algunos hombres han mantenido múltiples parejas.

A pesar de eso, la propuesta choca con la legislación vigente, ya que la poligamia es ilegal en Tailandia para ambos sexos. Aunque la ley solo reconoce el matrimonio monógamo, en la práctica han existido vacíos legales.

Por el momento la idea, aún sin convertirse en un proyecto formal, ha reavivado el debate sobre las normas matrimoniales.