Madre denuncia que un therian de dudosa raza mordió a su hija

Aunque parezca mentira, una mujer, oriunda de la ciudad cordobesa de Jesús María, en Argentina, denunció que su hija fue mordida en el tobillo por un joven que se identificaba como therian.

Según reveló, la menor salía de clase cuando fue abordada por un grupo de cuatro personas vestidas con máscaras de lobos y perros.

"La empezaron a olfatear y a corretear un poco. Y ella se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo. Estaba con pollera. Ahí ella intentó meter una patada y se fue corriendo", explicó la madre.

Aunque la mujer contó recientemente a la radio la experiencia que había vivido la joven, se trata de un acontecimiento que ocurrió semanas atrás. "La mordieron y ella no me contó nunca. Me dijo hace poco, porque empezaron a aparecer noticias de los therian", agregó.

En un inicio pensó que se trataba de un grupo de adolescentes disfrazados que le estaban haciendo una broma. Según señalaron fuentes policiales a Infobae, no se radicó ninguna denuncia por el caso.

TikTok, X e Instagram se han lleando en los últimos meses de videos que muestran a personas usando máscaras de animales, caminando en cuatro patas y corriendo por parques imitando el comportamiento de perros y gatos.