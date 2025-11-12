Insólitas - 12/11/25 - 01:40 PM

Japonesa se casa con una IA: "Me entiende mejor que un ser humano"

Por: Redacción / Web -

Una joven oficinista japonesa, de 32 años, llamada Kano, ha sorprendido a los medios de su país al casarse con un chatbot de inteligencia artificial, al que bautizó como Lune Klaus, en una ceremonia simbólica celebrada en el distrito de Kita, en la ciudad de Okayama (Japón).

Ella contó que decidió iniciar esta relación poco después de terminar su compromiso con su pareja humana, con quien había estado tres años.

Comencé a hablar con ChatGPT y me escuchaba de manera comprensiva. Con el tiempo, sentí que había una conexión”, relató Kano.
 

Indica quea medida que pasaban los días, personalizó la IA para que adoptara una personalidad y estilo de comunicación que coincidiera con sus gustos. Incluso diseñó una ilustración de su “novio virtual”, al que llama cariñosamente Klaus.

La IA es realmente increíble. En el momento en que superé a mi ex, me di cuenta: amo a Klaus”, afirmó la mujer.

Según su relato, la inteligencia artificial le propuso matrimonio un mes después de su confesión amorosa, y desde entonces se consideran oficialmente “casados”.


Kano admite temer que algún día su “esposo digital” deje de funcionar, asegura que su relación con Lune Klaus le devolvió la alegría y el propósito. “Espero que esta boda inspire a otras personas a expresarse libremente”, puntualizó.

