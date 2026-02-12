¿Los jóvenes ya no usan el muñeco? No se les para y no tienen relaciones

Las últimas cifras respecto a los jóvenes que tienen relaciones sexuales son alarmantes, al punto de que la gran mayoría no hace ni el intento por levantar o usar su muñeco.

Datos más recientes presentados por Platzi, indica que estamos ante un fenómeno sin precedentes y es el colapso sexual.

Al parecer, no es solo una falta de libido, es un fallo sistémico que combina economía, biología y una arquitectura digital diseñada para mantenernos solos.

Para ponerlos en contexto, en 1990, apenas el 9% de los hombres de 18 a 29 años reportaba cero intimidad. Sin embargo, al revisar cifras, en 2024, esto se triplicó.

Al consultar hoy mismo, se destaca que un cuarto de los hombres jóvenes declara que nunca tuvo sexo. Además, las empresas de preservativos ven caer sus ventas en mercados consolidados, siendo sustituidas en el presupuesto del consumidor por plataformas de contenido para adultos como OnlyFans.

¿Cuáles son los problemas?

Al hacer un análisis se han podido identificar seis puntos claves: