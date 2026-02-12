¿Los jóvenes ya no usan el muñeco? No se les para y no tienen relaciones
Para ponerlos en contexto, en 1990, apenas el 9% de los hombres de 18 a 29 años reportaba cero intimidad. Sin embargo, al revisar cifras, en 2024, esto se triplicó.
Las últimas cifras respecto a los jóvenes que tienen relaciones sexuales son alarmantes, al punto de que la gran mayoría no hace ni el intento por levantar o usar su muñeco.
Datos más recientes presentados por Platzi, indica que estamos ante un fenómeno sin precedentes y es el colapso sexual.
Al parecer, no es solo una falta de libido, es un fallo sistémico que combina economía, biología y una arquitectura digital diseñada para mantenernos solos.
Al consultar hoy mismo, se destaca que un cuarto de los hombres jóvenes declara que nunca tuvo sexo. Además, las empresas de preservativos ven caer sus ventas en mercados consolidados, siendo sustituidas en el presupuesto del consumidor por plataformas de contenido para adultos como OnlyFans.
¿Cuáles son los problemas?
Al hacer un análisis se han podido identificar seis puntos claves:
- Desigualdad Algorítmica: Un pequeño grupo de usuarios (el "top" 1% o 10%) recibe la gran mayoría de la atención, dejando al resto en una situación de "escasez".
- Paradoja de la Elección: La falsa sensación de opciones infinitas genera ansiedad y hace que las personas nunca estén conformes, buscando siempre algo "mejor".
- Economía de la Atención: Las apps están diseñadas para mantenerte deslizando (scrolling), no necesariamente para que encuentres pareja, ya que un usuario emparejado es un cliente perdido.
- Costo de Vida y Ocio: La crisis económica y la inflación dificultan las salidas sociales tradicionales, empujando a la gente al aislamiento digital.
- Sustitución Digital: El consumo de contenido adulto y el entretenimiento bajo demanda (streaming, juegos) reemplazan el esfuerzo que requiere la interacción humana real.
- Fragilidad de los Vínculos: La "desechabilidad" del otro en el entorno digital debilita la capacidad de construir relaciones a largo plazo.